Главный тренер воронежского «Факела» о ничьей с «Уралом»: «Думаю, что мы наиграли на гол»

Олег Василенко: "Держали темп, но забить не получилось". Фото: кадр с видео

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал ход матча с «Уралом» из Екатеринбурга, закончившемся нулевой ничьей:

- Вязкая игра вышла, потому что соперники оборонялись большим числом. Мы пытались вскрыть их защиту, угрожать воротам гостей. У нас это вроде бы получалось. Но, если не забили, в итоге получилось не очень. Были вещи, которые мы делали хорошо. Нас не устраивала ничья. Расстроены, хотя понимаем, что каждое очко идет в копилку. По-моему, наиграли на гол. Может быть, сказывалась усталость в моментах, когда казалось: вот чуть-чуть и откроем счет. Но понимаю, что это отговорки для бедных.

- Что из вашей установки на матч игроки не смогли выполнить?

- В первом тайме мы немного спешили в завершающей стадии атак. Делали лишние усилия для контроля мяча из-за того, что поле немного останавливало его. Вскрывали полуфланги и фланги, начинали атаковать через середину поля, если соперник смещался на края. Подбирали мяч и разгоняли атаки. Держали темп. Но главное – не получилось забить.

- Зато не пропустили впервые с начала чемпионата. Как оцениваете игру обороны, в частности, новичка Евгения Морозова?

- Понимали, что в предыдущих матчах при моментах, которые создавали, и забитых голах не имели права пропускать так легко. Сделали ротацию. Морозов сыграл хорошо. У нас было четыре вынужденных замены, в том числе двух защитников. Это сломало наши планы усилить нападение по ходу игры.

Олег Василенко отдельно поблагодарил болельщиков:

- Собралась полная чаша стадиона. Люди поддерживали нас даже когда что-то не получалось. Хотя не было фан-сектора, чувствовали, что и они душой с нами. Понимаем их решение.