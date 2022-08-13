В Воронеже мошенники обобрали мужчину на 1,8 миллиона рублей двумя телефонными звонками

Ни в коем случае не сообщайте данные своих банковских карт незнакомцам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 12 августа, 46-летний житель Советского района стал жертвой мошенников. Один из аферистов позвонил ему на мобильник. Он представился сотрудником безопасности банка. И заявил, что мошенники пытаются завладеть данными его счета и пытаются оформить на его имя кредит.

Через несколько минут позвонил еще один аферист, также представившийся работником банка. Он дал совет мужчине самому оформить кредит, чтобы опередить злоумышленников. При этом указал реквизиты «безопасных счетов», на которые надо было перевести деньги. И тем самым якобы «закрыть» кредиты мошенников. Также звонивший пообещал, что деньги, взятые в качестве кредита 46-летним мужчиной, потом автоматически вернутся в банк.

Замороченный житель Советского района выполнил все инструкции аферистов. И в итоге лишился 1,8 миллионов рублей. После того, как мужчина понял, что его «развели» на такую крупную сумму, он сразу пошел в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная ответственность по нему – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Всего 12 августа в полицию поступили 14 заявлений о хищениях денег бесконтактным способом путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил более трех миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские советуют всем владельцам пластиковых карт никогда и никому не сообщайте секретные данные своих карт. Если вам позвонили из какой-либо организации, или вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и пин-код под различными предлогами, не торопитесь ее выполнять. Позвоните в финансовую организацию и проверьте информацию. Не переходите по указанным в письме ссылкам, так как они могут вести на сайты-двойники.