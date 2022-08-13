В Воронеже территорию у санатория имени Горького перестали считать охранной зоной

Земельные участки у санатория имени Горького теперь можно использовать без прежних ограничений. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Территория у санатория имени Горького больше не является зоной охраны природных лечебных ресурсов. Приказ, оформляющий это решение, подписали в пятницу, 12 августа, в региональном департаменте природных ресурсов и экологии. В частности, теперь прекращается действие ограничений на использование земельных участков, ранее входивших в территорию санитарной зоны.

Охранную зону ввели в санатории с 2007 года из-за того, что на территории лечебного учреждения находится скважина минеральной воды.

В департаменте объяснили решение тем, что эту скважину уже долго не эксплуатируют. Причем заявление с просьбой оформить такой приказ поступило из самого санатория.