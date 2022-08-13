В райцентре Воронежской области один молодой человек выстрелил из пистолета в ухо другому

Стало известно о «разборке», случившейся 3 августа на хуторе Рыбкин на улице Буквецкого, относящемся к городской черте Калача. Во время конфликта, разгоревшегося из-за девушки, 23-летний местный житель выстрелил 22-летнему сопернику светошумовым пистолетом в ухо. Юноша попал в больницу.

- Сейчас 22-летний мужчина находится на лечении в медицинском учреждении. По факту стрельбы проводят проверку. Как только медики установят окончательный диагноз, в котором определят характер травмы, нанесенной молодому человеку, наши сотрудники примут соответствующее процессуальное решение, - сообщили в региональном ГУ МВД.

По всей видимости, 23-летний житель Калача, стрелявший в ухо соперника, станет фигурантом уголовного дела.