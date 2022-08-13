Коронавирус в Воронежской области на утро 13 августа: 458 человек заболели, никто не умер

Настораживает достаточно большое число людей, попавших в больницы, - 58 из 458. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи предоставили данные о заболеваниях коронавирусом на утро субботы, 13 августа. На этот раз заразились 458 человек (на начало дня 12 августа было 464). Впервые за достаточно долгий отрезок времени число заболевших, пусть и незначительно, но уменьшилось. В то же время немало заразившихся попали в больницы – 58. Всего же за время начала пандемии ковид подхватили уже 396 357 жителей Воронежской области.

К счастью, за прошедшие сутки никто не умер от последствий ковида. Всего же число смертей от этой заразы в Воронежской области на данный момент 8 365.

Совсем немного людей выздоровели от ковида – 48. Для сравнения – на утро 12 августа избавившихся от этой опасной болезни было 93. Всего же за время прихода COVID-19 в Воронежскую область победили смертоносную хворь 383 907 человек.