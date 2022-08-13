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Происшествия13 августа 2022 8:49

В Воронеже «Мерседес» врезался в «Киа»: ранены трое, в том числе 14-летний мальчик

ДТП случилось на улице Старых Большевиков
Юрий КОЗЛОВ
Водителя и двух пассажиров "Киа" отвезли в больницу.

Водителя и двух пассажиров "Киа" отвезли в больницу.

Фото: из архива «КП»

В пятницу, 12 августа, около 22 часов у дома № 53А на улице Старых Большевиков случилась авария. 24-летний водитель «Мерседеса», ехавший со стороны Димитрова в направлении Переверткина, потерял контроль над машиной и врезался в двигавшийся навстречу «Киа-Рио». 38-летний воронежец, руливший корейской иномаркой, и два его пассажира: 39-летняя женщина, и 14-летний мальчик получили травмы. Всех троих отвезли в больницу.

Полицейские продолжают устанавливать причины аварии. В частности, они выясняют причины, по которым водитель «Мерседеса» не справился с управлением машиной.