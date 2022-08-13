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Происшествия13 августа 2022 8:03

В Воронеже пожарные спасли сидевшего в открытом окне на девятом этаже трехлетнего мальчика

Родители ребенка были пьяны, им пришлось вызывать скорую
Юрий КОЗЛОВ
За маленькими детьми, живущими на верхниъ этажах, родителям нужно следить особенно внимательно.

За маленькими детьми, живущими на верхниъ этажах, родителям нужно следить особенно внимательно.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 13 августа, в 8.55 прохожий увидел в открытом окне девятого этажа дома № 66 на улице Хользунова маленького мальчика. И сразу позвонил в МЧС.

- К дому немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели поднялись на девятый этаж, дверь в квартиру была открыта. Пожарным удалось быстро снять ребенка с подоконника. При дальнейшем разбирательстве выяснили, что ему три года. Родители ребенка в это время были так пьяны, что им потребовалась медицинская помощь – пришлось вызывать скорую, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В спасательном ведомстве просят нормальных родителей, которых, надеемся, все же подавляющее большинство, не оставлять без присмотра своих маленьких детей.