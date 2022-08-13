В Воронеже пожарные спасли сидевшего в открытом окне на девятом этаже трехлетнего мальчика

За маленькими детьми, живущими на верхниъ этажах, родителям нужно следить особенно внимательно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 13 августа, в 8.55 прохожий увидел в открытом окне девятого этажа дома № 66 на улице Хользунова маленького мальчика. И сразу позвонил в МЧС.

- К дому немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели поднялись на девятый этаж, дверь в квартиру была открыта. Пожарным удалось быстро снять ребенка с подоконника. При дальнейшем разбирательстве выяснили, что ему три года. Родители ребенка в это время были так пьяны, что им потребовалась медицинская помощь – пришлось вызывать скорую, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В спасательном ведомстве просят нормальных родителей, которых, надеемся, все же подавляющее большинство, не оставлять без присмотра своих маленьких детей.