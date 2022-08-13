Спасатели назвали причину ночного пожара в воронежском ТЦ «Левый берег»

кадр с поста Марии Тихомировой. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В региональном ГУ МЧС назвали причину пожара в торговом центре «Левый берег». Напомним, клубы дыма, валящие из ТЦ, очевидцы заметили поздним вечером в пятницу, 12 августа. Вскоре подъехали пожарные машины и потушили огонь.

- По предварительным данным, случилось короткое замыкание. В результате в кладовке одного из ресторанов торгового центра на площади 10 квадратных метров загорелись старые вещи. О пожаре сообщили в 23.07. К месту ЧП почти сразу подъехали четыре наших машины. Дело в том, что одна из пожарных частей расположена совсем близко от ТЦ. Огонь потушили уже в 23.15. Остальные машины, ехавшие на помощь, сразу отозвали назад, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.