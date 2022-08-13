В райцентре Воронежской области юный водитель «Фольксвагена» сбил насмерть мужчину

"Фольксваген" после смертельного ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 12 августа, трагедия случилась в Лисках на улице 40 лет Октября. 19-летний водитель «Фольсквагена-Джетта» сбил 35-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя «зебра» была совсем рядом.

За нарушение правил пешеход поплатился жизнью. Он умер до приезда «скорой». Полицейские тем не менее выясняют, мог ли водитель иномарки все же объехать мужчину или вовремя затормозить.

- Всего в Воронежской области 12 августа случилось 139 ДТП, из них 94 – в Воронеже, 35 – на дорогах в районах, 10 – на федеральных трассах. В семи авариях четыре человека погибли, шесть получили травмы, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Автоинспекторы зафиксировали 10 935 нарушений правил дорожного движения. Из них 7375 – превышение скорости. Наши сотрудники задержали 24 пьяных водителей, их ждут штрафы или еще более суровые санкции. Кроме того, наказаны за нечитаемые номера 19 автомобилиста, за перевозку детей без специальных кресел - 16. 42 водителя оштрафуют за несоответствие ГОСТу тонировки стекол, 507 – за непристегнутый ремень безопасности.