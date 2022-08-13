В Нововоронеже живодер отрезал котенку две лапы и кусок кожи на спине

Спасти изувеченного котенка не смогли. Фото: группа в соцсети Нововоронеж Online.

Очередная жуткая выходка живодера случилась в Воронежской области. На этот раз нелюдь объявился в Нововоронеже. В четверг, 11 августа, местная жительница Татьяна на улице Победы у дома № 8 услышала жалобный писк из-под грузовика. Она заглянула туда и увидела котенка. У малыша были отрезаны две лапы и вырван кусок кожи со спины.

Котенок боялся людей (неудивительно после такого зверства) и боялся подползать. Но все же попил воды, при этом трясся от боли. Вызвали ветеринара, однако тот не сразу смог подъехать. А когда сумел, было уже поздно. Котенка пришлось усыпить.

Другая жительница Нововоронежа Светлана утверждает, что это уже не первая жуткая выходка живодера. Якобы в этом районе уже находили котов с выдернутыми лапами.

Напомним, недавно в Лисках местная жительница напала на дворнягу с ножом и зарезала ее. При этом она орала, что собака восемь раз укусила ее сына.