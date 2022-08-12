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Общество12 августа 2022 16:40

Систему раздельного сбора мусора внедрят по всему Воронежу до конца года

Осталось оснастить современными контейнерами два района
Ирина КАЗАНИНА

К началу 2023 года весь Воронеж переведут на систему раздельного сбора мусора, рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин:

- Остались два района – Ленинский и Центральный, которые мы оборудуем местами для сбора до 1 октября. – В основном это сетки для ПЭТ-тары.

На модернизацию контейнерных площадок под эту программу, по данным департамента, уже потратили около 300 миллионов.

Морфология отходов в Воронеже позволяет их сортировать. Но в районах области разделять мусор пока не представляется возможным, поскольку большую часть отходов в сельской местности составляют органическое остатки,. Сейчас они отправляются прямиком на полигон для захоронения. В перспективе иже органику будут направлять для компостирования на специальные компостные карты.