Систему раздельного сбора мусора внедрят по всему Воронежу до конца года

К началу 2023 года весь Воронеж переведут на систему раздельного сбора мусора, рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин:

- Остались два района – Ленинский и Центральный, которые мы оборудуем местами для сбора до 1 октября. – В основном это сетки для ПЭТ-тары.

На модернизацию контейнерных площадок под эту программу, по данным департамента, уже потратили около 300 миллионов.

Морфология отходов в Воронеже позволяет их сортировать. Но в районах области разделять мусор пока не представляется возможным, поскольку большую часть отходов в сельской местности составляют органическое остатки,. Сейчас они отправляются прямиком на полигон для захоронения. В перспективе иже органику будут направлять для компостирования на специальные компостные карты.