Из воронежского мусора будут производить топливо

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Одним из способов сократить объем коммунальных отходов, которые окажутся на полигонах Воронежской области, может стать переработка их на топливо для различных производств. Об этом на встрече с журналистами 12 августа рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.

По словам чиновника, на такое топливо годятся все фракции мусора, кроме органики и металла. А органические отходы со временем можно будет направлять на компостирование. Результат этой переработки ТКО – компост, который можно будет использовать для пересыпки слоев на полигонах, а также для отсыпки откосов новых автомобильных дорог под посев газонной травы.