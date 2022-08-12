Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2022 16:05

Из воронежского мусора будут производить топливо

Это позволит существенно сократить объем отходов на полигонах
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Одним из способов сократить объем коммунальных отходов, которые окажутся на полигонах Воронежской области, может стать переработка их на топливо для различных производств. Об этом на встрече с журналистами 12 августа рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин.

По словам чиновника, на такое топливо годятся все фракции мусора, кроме органики и металла. А органические отходы со временем можно будет направлять на компостирование. Результат этой переработки ТКО – компост, который можно будет использовать для пересыпки слоев на полигонах, а также для отсыпки откосов новых автомобильных дорог под посев газонной травы.