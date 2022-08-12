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Общество12 августа 2022 14:42

Абонемент на домашние игры воронежского "Факела" продают за 100 тысяч

Место расположено на центральной трибуне стадиона
Ирина КАЗАНИНА
У "Факела" осталось семь домашних игр

У "Факела" осталось семь домашних игр

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На сайте объявлений появилось предложение о продаже абонемента на домашние матчи «Факела» за 100 тысяч рублей. Обладатель абонемента сможет посетить семь оставшихся игр воронежского клуба с 19 ряда первого сектора центральной трибуны.

Напомним, ближайшую домашнюю игру «Факел» проведет уже сегодня, 12 августа, в 19.30. Противником нашей команды станет «Урал» из Екатеринбурга.

На время матча в центре Воронежа ограничат парковку и движение автотранспорта. Подробности – в нашем материале.