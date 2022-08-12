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Общество12 августа 2022 13:38

В воронежских лесах установился высокий класс пожарной опасности

Жителей просят строго соблюдать противопожарные требования
Ирина КАЗАНИНА
Обострению обстановки способствует аномальная жара и отсутствие осадков

Обострению обстановки способствует аномальная жара и отсутствие осадков

Фото: из архива «КП»

По всей Воронежской области в лесах установился высокий, четвертый, класс пожарной опасности. Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства региона. Обострению обстановки способствует аномальная жара и отсутствие осадков.

Лесники просят жителей в предстоящие выходные соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, а от посещения хвойных массивов – отказаться совсем. Вход и въезд в них официально запрещен с 10 августа.

- Не бросайте непотушенные окурки и горящие спички из окна автомобиля, проезжая по лесным дорогам или недалеко от леса. Не оставляйте мусор в лесу, - напомнили в управлении.