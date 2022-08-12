В Воронеже капитально отремонтировали тротуар на улице 9 Января

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Ленинском районе Воронежа продолжается благоустройство газонов и тротуаров. Например, на улице 9 Января завершился капитальный ремонт пешеходной зоны. На тротуаре уложили новую плитку, а отделяющий дорожку от машин газон засеяли свежей травой.

Культивация земельных участков под газоны и уходные работы за ними проводятся практически в круглосуточном режиме.

- В весенне-летний сезон дорожных работ стараемся максимально полно и качественно реализовать запланированное благоустройство и порадовать воронежцев и гостей города обновленной пешеходной инфраструктурой, в том числе приятным озеленением, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.

В 2022 году ремонт тротуаров проходит по 14-ти адресам с различными видами и объемом работ. Для этих целей предусмотрено финансирование в размере порядка 30 млн. рублей.