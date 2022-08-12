Владимир Спиваков с Национальным филармоническим оркестром сыграют воронежцам Моцарта и Беллини

фото предоставлено дирекцией Платоновского фестиваля

Гастрольный сезон в Воронеже откроет выступление Национального филармонического оркестра России.

Коллектив, которым руководит прославленный маэстро Владимир Спиваков, за годы активной творческой жизни сумел стать одним из ведущих симфонических составов России, завоевать любовь публики и признание профессионалов на родине и за рубежом. В состав оркестра входят лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые артисты. В концертных программах коллектива принимали участие звезды мировой оперной сцены и известные инструменталисты: Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Марта Аргерих, Евгений Кисин, Вадим Репин, Александр Гиндин, Дэвид Гарретт и другие.

В Воронеже Национальный филармонический оркестр России исполнит произведения Моцарта, Беллини, Арбана, Верди, Басси и Хименеса. Солисты - Кирилл Солдатов (труба) и Андрей Михайловский (кларнет), сообщила дирекция Платоновского фестиваля..

Концерт пройдет 18 сентября в театре оперы и балета. 6+