Воронежский водоканал назвал лидеров-должников по оплате услуг

Антиретинг возглавили три УК Фото: из архива «КП»

«РВК-Воронеж» опубликовал список обслуживающих организаций, задолжавших за воду и канализацию по итогам июля. Антилидерами по оплате услуг в минувшем месяце стали ООО «Ипподромное», АО «УК Советского района», ООО «УК Янтарь».

- В водоканале регулярно проходит акция «Дни помощи должникам», в рамках которой мы помогаем недобросовестным плательщикам найти совместное решение по выходу из ситуации накапливания долгов. Специалисты консультируют управляющие организации для возможного перерасчета платежей или предоставления рассрочки по оплате на индивидуальных условиях, - напомнил коммерческий директор «РВК-Воронеж» Сергей Снегарев.

В водоканале напомнили, что по вопросам реструктуризации задолженности нужно обращаться по адресу: ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

На сообщение РВК в УК «Советского района» ответили, что разбираются с финансовыми претензиями ресурсоснабжающей организации в рабочем порядке. Добавив, со своей стороны, о неудобствах потребителей, вызванных некачественной работой водоканала:

- Недостаточное давление в магистральной уличной системе и, как следствие, уже на вводах в многоквартирные дома манометры показывают давление, не способное поднять воду в квартиры выше 3-5 этажа. Это многоэтажки по ул. Олеко Дундича, Писателя Маршака, Пеше-Стрелецкой и других.

Упрекнули коммунальщики РВК-Воронеж и в нерасторопности при выполнении заявок на очистку уличных колодцев от засоров, что становится причиной затопления подвалов.

- Только подняв ОНФ и ряд других структур мы добились от РВК гидродинамической промывки участка магистральной сети канализации по ул. Героев Сибиряков. До этого подвалы многоэтажек там затапливало стоками несколько раз в месяц в течение года. После прочистки трубопровода подвалы не топит. А сколько подобных ситуаций до сих пор не решено? Ежедневно в Советском районе происходит минимум 2-3 заполнения подвальных помещений фекалиями из-за забитых уличных колодцев, которые находятся на балансе РВК, - добавили в УК.