В Воронеже жара задержится до конца следующей недели

В такую погоду хорошо отдыхать у воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики дали прогноз на ближайшие выходные и на следующую неделю. По их прикидкам, погода в нашей области практически не изменится. Будет все также жарко и сухо.

- Однако мы не исключаем дождей и гроз, но они, если и случатся, то не затянутся надолго. Надо отметить, что сейчас среднесуточная температура, хотя и превышает норму, но несильно. При обычной +21 на данный момент она равна +24 градусам. Надо учесть, конечно, и контраст температур днем и ночью, пара из которых недавно выдались совсем прохладными – в районе +15-ти. А также то, что темное время суток все больше увеличивается, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В Воронеже в ночь на субботу, 13 августа, вместо северо-восточного ветра подует восточный. Возможен небольшой дождь при +20 градусах. Днем также вероятны непродолжительные осадки. Столбик термометра поднимется до +31.

В воскресенье, 14 августа, ночью синоптики обещают переменную облачность и +21 градус. Днем снова жарко - +31. На солнце временами будут набегать тучи.

В ночь на понедельник, 15 августа, луна будет пробиваться сквозь облака при +20 градусах. Днем жара усилится до +33. Снова иногда солнце будут закрывать тучи.

Во вторник, 16 августа, ночью метеорологи прогнозируют ту же погоду, что и сутки назад, - +20 при переменной облачности. Днем обещают +32. Дождь маловероятен, хотя солнце порой будут скрывать тучи.