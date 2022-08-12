Воронежский заповедник показал видео с рысью, жующей траву

скриншот видео Воронежского заповедника

Интересными кадрами с воронежцами поделился заповедник. В июле в объектив фотоловушки попало множество животных. Камера записала, как на водопой к речке приходили олени, косули и лоси, кабаны и лисички. Но ученых больше всего заинтересовало поведение рыси – хищная кошка у воды жевала сочную траву. Ученые отметили, что переживать за то, что рыси не хватает еды, не стоит.

- Рысь – зверь плотоядный, но как и у других хищников, в его летнем рационе присутствует растительная пища. Поедание травы распространено не только у домашних кошек, но и у волка и лисицы доля растительной пищи может достигать 10 процентов и даже больше, особенно когда созревают ягоды. Из-за скрытного образа жизни в природе у рыси этот вопрос изучен слабо, нам удалось найти всего несколько упоминаний о находках семян злаковых в их помете. Так что это большое везение, что наш кот решил пожевать травы прямо перед камерой, да еще и днем, подарив нам эти замечательные кадры! – подписали видео сотрудники заповедника.