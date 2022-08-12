В Воронеже полицейский напугал свидетельницу уголовным делом и попросил денег, чтобы освободить ее от ответственности

Воронежские следователи завели уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения на бывшего полицейского.

По предварительным данным, оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Росси по Воронежской области, узнав о возбуждении уголовного дела коррупционного характера, в феврале 2022 года сообщил женщине, являвшейся свидетелем по делу, что ему нужно заплатить, чтобы освободить ее от возможной уголовной ответственности. Хотя никакие проверки в отношении нее не проводились.

Введенная в заблуждение дама передала оперуполномоченному 70 тысяч рублей. Но о делах полицейского стало известно сотрудникам регионального УФСБ, которые передали материалы следователям. Бывший правоохранитель уже сознался, но расследование продолжается, сообщили в региональном управлении СК России.

- Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.