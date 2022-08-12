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Происшествия12 августа 2022 12:02

В Воронеже подросток, которого искали три недели, все это время жил у друга

Николай К. уже не в первый раз сбегает из детского дома
Олег КУЗНЕЦОВ

Благополучно завершились поиски сбежавшего из детского дома 17-летнего Николая К. Подросток пропал 20 июля. Все это время юноша гостил у своего друга, сообщили в региональном ГУ МВД.

Николай уже не в первый раз уходит из детского дома, не оставляя адреса, где его можно найти. До совершеннолетия остался один год, поэтому, видимо, молодой человек не считает нужным никому докладывать о своих перемещениях.

Напомним, домой вернулась пропавшая девушка из Санкт-Петербурга Мария А. Ее родные предполагают, что после визита в Воронеж она поехала в Курскую область и там фактически попала в рабство. Полицейские же уверены, что за работу в поле девушке все же платили.