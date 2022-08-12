Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В рамках программы модернизации коммунального хозяйства из федерального бюджета на пять лет регионам будет выделяться около 150 миллиардов рублей. Об этом рассказал Максим Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики области. Под эту программу в Воронеже, которому предполагается уделить основное внимание, уже провели инвентаризацию объектов.

Предположительно, программа заработает с 2023 года и позволит в течение 2-3 лет снять проблемы, связанные с изношенностью сетей. В том числе избавит от постоянных коммунальных аварий.

- Сейчас в Воронеже ежегодно меняется около 5% ветхих сетей, а надо по 15%, - рассказал руководитель ведомства.