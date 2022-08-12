Воронежская область — третья в ЦФО по количеству квартир, купленных дольщиками в новостройках

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В первом полугодии 2022 года ключи от квартир в новостройках получили 4300 воронежцев. Суммарно они заплатили за новые квадратные метры 13,2 млрд рублей. Средняя стоимость квартиры в новостройке в регионе — 3 млн рублей.

Такие данные накануне Дня строителя, который в этом году отмечается 14 августа, сообщили в воронежском отделении Банка России.

Еще около 12 тыс. воронежских дольщиков дожидаются, когда их дома достроят и введут в эксплуатацию. Они разместили на счетах эскроу в банках 35 млрд рублей.

- Летом 2019 года российские девелоперы перешли от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Суть в том, что люди перечисляют свои деньги не напрямую застройщикам, а на специальные счета в банках. Строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Такое решение направлено на то, чтобы обеспечить безопасность и надежность вложений дольщиков, ведь застройщики смогут получить деньги покупателей только после передачи им недвижимости. До завершения строительства средства на таких счетах в банках застрахованы государством на сумму до 10 млн рублей, — прокомментировала Анна Сухова, заместитель управляющего регионального отделения Банка России.

На 1 июля 2022 года в Воронежской области банки заключили с застройщиками порядка 100 договоров проектного финансирования и открыли им кредитные лимиты на 48 млрд рублей. По количеству подписанных соглашений регион занимает 3-е место в Центральном федеральном округе вслед за Москвой и Московской областью.