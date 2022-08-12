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Общество12 августа 2022 10:46

Воронежцам рассказали о перспективе строительства в регионе мусоросжигающего завода

О проблемах утилизации отходов доложил глава департамента ЖКХ и энергетики
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На встрече с журналистами 12 августа руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин рассказал о судьбе мусоросжигательного завода, строительство которого предлагалось в качестве меры по сокращению объема отходов, поступающих на полигоны.

- Позиция руководства области по этому вопросу однозначна – мусоросжигательный завод нам не нужен, - заявил Зацепин. – В первую очередь потому, что его строительство очень дорого. Поэтому решено сокращать объем отходов за счет сортировки, переработки ТКО, а также применения новых технологий для продления сроков эксплуатации полигонов.

Среди них, по словам главы департамента, - уплотнение отходов, проведение рекультивации свалок. Правительство также рассматривает возможность строительства «экологичных» полигонов с оборудованием изолирующего слоя, системой водотведения и очисткой стоков.

- Это, конечно, дороже, но более щадяще для природы региона, - отметил Максим Зацепин.