В июле в Воронеже подорожала коммуналка и подешевели гречка, картошка и фрукты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В июле немного подешевели продукты, сообщил Воронежстат по итогам ежемесячного мониторинга. Они стали в среднем на 2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем 2022 года.

При этом значительно снизились цены на мороженую рыбу, яйца, сахар, соль, кофе, гречневую крупу, овощи, картофель и все виды фруктов и цитрусовых - на 4,3-36,2 %. Но зато выросли цены на мороженое, мед, оливковое масло, креветки и плавленые сыры - на 4-6,5 %.

А вот промышленные товары в июле 2022 года по сравнению с июнем снизились в среднем на 0,5%. Альбомы для рисования, шариковые авторучки, еврошифер, обрезные доски, шины, подержанные импортные легковые автомобили, электротовары подешевели на 4,3-12%. Одновременно статистики отметили повышение цен на детские бумажные подгузники, дезинфицирующие средства для поверхностей, юбки для девочек школьного возраста, металлочерепицу, сухие корма для животных - на 5-13,4 %.

На 4-6,4 процента снизились цены на нимесулид, гриппферон, АЦЦ и медицинские маски. В то же время сульфацетамид, кеторол, мирамистин и перекись водорода подорожали на 3,2-4,5 процента.

Цены и тарифы на услуги в июле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем тоже повысились. Значительно возросли тарифы на ЖКХ: оплату жилья, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроэнергию - на 2,2-11,%.

А вот плата за пользование потребительскими кредитами снизилась на 12,3 процента.