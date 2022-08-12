В Ростове-на-Дону задержали вора, укравшего у воронежца 4 млн рублей и 7,5 тыс долларов

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37-летний житель Новоусманского района неосмотрительно рассказал знакомому, что уезжает в отпуск. В итоге стал жертвой кражи: из дома пропала крупная сумма денег.

Злоумышленник взломал металлический ящик и забрал 4 млн рублей, 7,5 тыс долларов, а также прихватил два ноутбука и телефон. Потерпевший 8 августа обратился в полицию и подозреваемого быстро поймали.

Задержали 39-летнего мужчину в Ростове-на-Дону. Он признался, что когда воронежец рассказал ему о предстоящем отпуске, он понял, что дом будет пустовать, поэтому решил наведаться за ценностями. В Воронежскую область он прибыл на такси, тем же путем добрался обратно. При обыске у него изъяли похищенное.

Теперь ему придется ответить за кражу.