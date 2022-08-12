Глава Следкома взял под контроль проверку по факту избиения учительницы в Воронежской области

фото из архива КП Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Проверку по факту избиения учительницы в Воронежской области взял под контроль Александр Бастрыкин. Председатель СК России поручил руководителю воронежского главка Кириллу Левиту представить подробный доклад об обстоятельствах применения насилия в отношении женщины.

Напомним, ЧП произошло 10 августа. В Лисках мужчина избил учительницу английского языка после того, как она заступилась на улице за детей. У педагога диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга. Полиция начала проверку инцидента, после чего следственные органы СК России по Воронежской области инициировали передачу материалов в свое производство.