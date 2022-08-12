В Воронеже сократили сроки перекрытия центральных улиц из-за матча "Факела"

Время перекрытия центральных улиц Воронежа из-за домашней игры "Факела" сократили на 10 часов. Ограничения начались с 6 утра 12 августа и продлятся до 23.50.

Напомним, нельзя проехать по:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Напомним, также закрыта парковка машин вокруг Центрального стадиона профсоюзов - до 23.50 на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).