В Воронеже на три дня продлят работу нескольких маршруток до часу ночи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Для удобства посетителей фестиваля «Чернозем» в Воронеже в период с 19 по 21 августа движение городских маршрутов от остановки «Памятник Славы» продлят до 1.00 ночи.

Кроме того, в эти дни добавят дополнительные рейсы автобусов №64 и №84 до сити-парка «Град», за которым пройдет фестиваль.

- Помимо регулярных автобусов каждый день с 22.00 будут курсировать специальные бесплатные шаттлы для трансфера зрителей в город после окончания фестиваля. Отправляться они будут от остановки возле магазина Hoff сити-парка «Град», конечный пункт маршрута - памятник Славы, промежуточная остановка - ТРЦ «Московский проспект». Расписание автобусов можно прочитать на навигационных щитах на фестивальной площадке, - сообщили организаторы форума.

Расписание выступлений на рок-фестивале «Чернозем-2022»