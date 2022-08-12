Под Воронежем экс-полицейский получил 2,5 года условно за предложение отмазать парня от несуществующего уголовного дела

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области осудили бывшего сотрудника полиции за покушение на мошенничество в крупном размере.

В апреле 2022 года к старшему участковому по Поворинскому району обратился знакомый с просьбой провести профилактическую беседу с местным жителем, с которым у его сына-подростка произошел конфликт. Сотрудник полиции решил не просто помочь товарищу, а еще и заработать. Он сообщил 19-летнему парню заведомо ложную информацию: якобы на него написали заявление за причинение телесных повреждений несовершеннолетнему. И предложил «решить вопрос» и не привлекать его к уголовной ответственности, но за деньги – и попросил 30 тысяч рублей. Тот согласился, договорились о встрече. Но на нее пришли сотрудники СК и УФСБ России по Воронежской области и задержали полицейского.

Суд приговорил 37-летнего мужчину к 2,5 условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 30 тысяч рублей.