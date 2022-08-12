Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 5:35

Год назад в Воронеже произошел резонансный взрыв в маршрутке

Следствие еще не закончено
Ярослав ИВАНОВ
фото Анна Гребенкина, из архива КП

фото Анна Гребенкина, из архива КП

Ровно год исполнилось с момента взрыва в воронежской маршрутке, в котором погибли два человека (а всего раненых было 26). Вечером 12 августа в маршрутном ПАЗике №10а на остановке напротив Галереи Чижова что-то бахнуло так, что машину разворотило, выбило стекла, ими посекло пассажиров и прохожих, многих ранило кусками обшивки.

В ту же ночь следователи возбудили уголовное дело. На следующий день его забрал к себе федеральный Следком. На месте работали не только местные силовики, но и приезжали криминалисты из столицы. К делу подключился национальный антитеррористический комитет.

Рассматривались версии газового баллона (но автобус новый, ездит на солярке), разборок перевозчиков, даже причастности украинских националистов. Но следователи до сих пор продолжают работать и не озвучивают результаты, ссылаясь на тайну следствия...