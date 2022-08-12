Воронежцев приглашают принять участие в раскопках и древнерусском турнире

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

13 августа в музее-заповеднике «Костенки» отпразднуют День археолога.

В 11.00 в здании музея состоится лекция палеонтолога, сотрудника Дарвиновского музея Ярослава Попова «Мамонтов.net. Гибель мегафауны ледникового периода». Мамонты были одними из крупнейших живых существ, когда-либо бродивших по земле. Они развивались миллионы лет, распространяясь от субтропической зоны до тундростепи. На пике своего расцвета их поголовье насчитывало сотни тысяч особей. Но затем они полностью исчезли. Как быстро вымерли мамонты, какие факторы повлияли на вымирание хоботных исполинов - деятельность человека или изменения в окружающей среде - на эти вопросы постарается найти ответы хранитель палеонтологической коллекции Дарвиновского музея.

В 13.00 откроется выставка, посвященная 110-летию основателя музея-заповедника, знаменитому археологу, открывшему большинство костенковских стоянок, - Александру Рогачеву.

В 14.00 пройдет мастер-класс «Путешествие в эпоху Петра I» - рассказ об археологических исследованиях, представление театра теней, создание открытки в технике трафарет.

В 15.00 начнется мастер-класс «Древние пейзажи Костенок» с лекцией об «эпохе мамонтов» и «эпохе лошадей», созданием древнего пейзажа в технике монохромной живописи с элементами линогравюры.

С 10 до 16 часов в зеленой зоне музея-заповедника будут проходить разнообразные археологические активности под аккомпанемент известных бардовских песен. Взрослые и дети, вооружившись главными инструментами – совками и кисточками, смогут принять участие в археологических раскопках в интерактивной песочнице, а также узнать главные правила работы на раскопе.

Здесь же будет работать площадка реконструкторов. Участников ждет настоящий полевой лагерь Александра Македонского и Скифский стан. Можно принять участие в состязании, примерив на себя доспехи и взяв в руки меч, а также познакомиться с технологией ткачества и культурой древних греков.