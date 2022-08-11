Родители девушки из Санкт-Петербурга, пропавшей в Воронеже, считают, что ее держали в рабстве

Мария все-таки сумела выйти на связь с родными и теперь уже вернулась в Санкт-Петербург. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Благополучно завершились поиски 28-летней жительнице Санкт-Петербурга Марии А. Она пропала еще 22 июля. По сведениям родителей, Мария уехала в Воронеж. Там ее первоначально и искали. По неясным причинам в какой-том момент девушка осталась без документов, денег и телефона.

Затем отец девушки сообщил, что с ней удалось выйти на связь, она поехала на заработки в Курскую область, и, как ему показалось, там дочь заставили заниматься рабским трудом.

В сложившейся ситуации разбирались местные полицейские. Они выяснили, что Мария находилась 12 дней в Курской области, 10 из них девушка работала. Однако за труд ей платили. В итоге 10 августа отец приехал за Марией, она без проблем уехала в Санкт-Петербург. Полицейские выдали девушке справку о потере документов и помогли ей купить билеты домой.

Напомним, в использовании рабского труда обвиняли и армянских сельских бизнесменов в Новоусманском районе в феврале 2022 года. Жительница Бурятии с двумя детьми заявляла, что ее насильно удерживали, заставляли работать и жить в какой-то будке. Родственник предпринимателей утверждал, что у женщины просто не все в порядке с головой и на самом деле ей давали зарплату. В любом случае женщина в итоге благополучно вернулась к себе на родину в Бурятию.