Муж жительницы района под Воронежем погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Вдове Ивана Гурина Маргарите вручили цветы и орден ее мужа. Фото: кадр с видео. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Иван Гурин, муж жительницы Новоусманского района, погиб в ходе военной спецоперации на Украине в бою в районе села Гусаровка Харьковской области. Он был командиром танковой роты. Об этом сообщили в четверг, 11 августа в районной администрации.

21 марта Ивана Гурина посмертно наградили Орденом Мужества. Похоронили его еще весной в родной Сызрани.

А сейчас награду в торжественной обстановке передали вдове командира роты Маргарите, жительнице поселка 1-го отделения совхоза «Масловский». Ее вручил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов. Молодая женщина до сих пор не может сдержать слез. Ее сын Лев, родившийся 30 января 2022 года, теперь будет знать об отце только по рассказам.

Напомним, также посмертно орденом Мужества наградили 19-летнего Романа Пряженцева из Таловского района. Он погиб 26 марта в бою у поселка Каменка в Харьковской области.