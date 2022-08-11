В Воронеже рецидивист сначала порезал яблоко, а потом своего знакомого

За удар ножом знакомого 37-летний мужчина может провести за решеткой ближайшие десять лет. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Поздним вечером во вторник, 9 августа, кровавое ЧП случилось во дворе дома на улице Переверткина Железнодорожного района. Около 23.00 28-летний местный житель, будучи пьяным, подъехал к дому своего знакомого и попросил его выйти для беседы. 37-летний мужчина спустился во двор, держа в руках кухонный нож и яблоко, от которого он отрезал дольки и ел.

Разговор кончился ссорой. 37-летний, неработающий, ранее судимый мужчина, недолго думая, ударил ножом знакомого в грудь. В итоге его незваный гость получил тяжелое ранение.

Рецидивиста задержали и доставили в отдел полиции. Он признал свою вину и заявил, что в ходе разговора у него возникло чувство нетерпимости к 28-летнему знакомому. Потому и ударил его ножом.

- 37-летнего мужчину арестовали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Рецидивисту грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.