Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки

Сервис недвижимости Домклик от Сбера упростил процесс проведения межрегиональных неипотечных сделок. При оформлении сделки на сайте сервиса Домклик в разделе «Сделка за свои средства» достаточно поставить галочку напротив пункта «Межрегиональная сделка».

После этого система забронирует слот и для покупателя, и для продавца, находящихся в разных населённых пунктах. Предварительное обсуждение всех деталей сделки происходит онлайн на Домклик: в специальном чате общаются сразу два менеджера Сбера — от покупателя и продавца, в разных городах, но в едином информационном поле.

В назначенное время покупатель приходит на сделку в своём городе, а продавец — в своём. Специалисты банка, каждый в своём офисе, проверяют, что перед ними реальные участники сделки, после чего стороны подписывают документы.

Сделка проводится с использованием сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации от Домклик, чтобы быстро и безопасно зарегистрировать право собственности в Росреестре. Покупатель переводит деньги за квартиру на специальный защищённый счёт, где они хранятся до регистрации сделки. После подтверждения Росреестра о регистрации покупатель получает по электронной почте и онлайн в личном кабинете Домклик зарегистрированные документы, а продавец — деньги за квартиру на свой счёт.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Использование нашей платформы Домклик позволяет быстро и просто решить жилищный вопрос. Сделки с недвижимостью сегодня проходят полностью в цифровом формате. При этом наши нововведения позволяют использовать сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации как при оформлении ипотеки, так и при сделках за собственные средства клиентов».