В Воронежской области двум мужчинам вынесли приговор за стрельбу у купели

Стрельба дорого обошлась обоим жителям Терновского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Грибановском районном суде вынесли приговор двум жителям Терновского района 50 и 67 лет за стрельбу у водоема, который сельчане называют купелью.

Инцидент случился ночью 20 января 2020 года. Двое терновцев напали на четырех мужчин, отдыхающих возле водоема. Они открыли стрельбу. В результате двое из отдыхавших получили ранения. Они достаточно серьезные – простреленная нога, шея, а также черепно-мозговая травма.

При разбирательстве нападавшие заявляли, что они мстили за сломанную челюсть своего знакомого. Якобы эта четверка на него напала и причинила ему такое увечье.

- В итоге 50 и 67-летнего жителей Терновского района приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Также удовлетворен иск о взыскании с них компенсации морального вреда – оба должны заплатить по 350 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Грибановского районного суда.