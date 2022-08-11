Воронежец Егор Диденко выиграл Спартакиаду учащихся России по гиревому спорту

В Ярославле завершилась XI летняя Спартакиада учащихся России по гиревому спорту.

В двоеборье в весовой категории до 73 кг первое место занял богучарский спортсмен Егор Диденко. По сумме толчка и рывка воспитанник Василия Кожушко набрал 239,5 очков. Вторым стал Данила Ивановский (Калужская область) с 197 баллами в активе. Третьим финишировал Антон Проценко (Алтайский край), уступивший Егору 47,5 очков.

Как сообщалось ранее, воронежцы стали призерами Кубка России по пулевой стрельбе.

Тем временем, воронежский «Факел» разъяснил, как болельщикам пройти на каждую из трибун в домашнем матче с «Уралом».