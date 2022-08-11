В Воронеже водитель «Киа» сбил девушку на «зебре»

Место ДТП. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Очевидцы сообщили в соцсетях об аварии в Железнодорожном районе. По их словам, на улице Богдана Хмельницкого, в четверг, 11 августа, возле школы № 71 на «зебре» иномарка сбила девушку.

В региональном ГУ МВД рассказали о ДТП подробнее:

- В 10.40 у дома № 58 на улице Богдана Хмельницкого, 43-летний водитель «Киа Рио», ехавший со стороны Артамонова в направлении Маршала Одинцова, на переходе без светофора сбил 27-летнюю девушку. Ее отвезли в больницу, оказали первую помощь и отпустили домой. Наши сотрудники выясняют, мог ли водитель затормозить или объехать девушку.