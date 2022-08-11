В Воронеже возле автовокзала столкнулись две маршрутки

Автобусы серьезных повреждений не получили. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Утром в четверг, 11 августа, возле автовокзала случилась авария. В нее попали два маршрутных «ЛиАЗ»: №№ 49 и 5а. ДТП случилось на стороне дороги, ведущей из Коминтерновского района в центр города.

В региональном ГУ МВД уточнили, что авария случилась в 11.06. Водители убедились, что серьезных повреждений машин нет, и оформили ДТП по европротоколу. Пострадавших в аварии не было.

Напомним, в воскресенье, 7 августа было сразу две аварии с новыми автобусами, оборудованными кондиционерами. Там тоже обошлось без пострадавших.