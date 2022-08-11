Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 августа 2022 11:55

В Воронеже возле автовокзала столкнулись две маршрутки

К счастью, пострадавших не было
Юрий КОЗЛОВ
Автобусы серьезных повреждений не получили.

Автобусы серьезных повреждений не получили.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Утром в четверг, 11 августа, возле автовокзала случилась авария. В нее попали два маршрутных «ЛиАЗ»: №№ 49 и 5а. ДТП случилось на стороне дороги, ведущей из Коминтерновского района в центр города.

В региональном ГУ МВД уточнили, что авария случилась в 11.06. Водители убедились, что серьезных повреждений машин нет, и оформили ДТП по европротоколу. Пострадавших в аварии не было.

Напомним, в воскресенье, 7 августа было сразу две аварии с новыми автобусами, оборудованными кондиционерами. Там тоже обошлось без пострадавших.