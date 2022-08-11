В Воронеже продлили штормовое предупреждение об аномальной жаре

Загорать сейчас нужно аккуратно. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Сотрудники Воронежского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение по сильной жаре на весь день 12 августа. По данным синоптиков, в восточных и южных районах нашей области столбик термометра может подняться до +35 градусов.

Метеорологи предупреждают: при наступлении такой жары нужно вести себя очень внимательно и осторожно, не выходить на солнце без головных уборов и вообще лучше по возможности держаться тени.

Напомним, аномальная жара в Воронежской области стоит с 8 августа. Причем утренние часы уже по-осеннему прохладные, а потом начинает вовсю палить солнце. Поэтому при выезде за город лучше брать с собой и вещи потеплее.