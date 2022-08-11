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Общество11 августа 2022 11:31

В Воронеже продлили штормовое предупреждение об аномальной жаре

Она снова может достичь отметки в +35 градусов
Юрий КОЗЛОВ
Загорать сейчас нужно аккуратно.

Загорать сейчас нужно аккуратно.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Сотрудники Воронежского гидрометцентра продлили штормовое предупреждение по сильной жаре на весь день 12 августа. По данным синоптиков, в восточных и южных районах нашей области столбик термометра может подняться до +35 градусов.

Метеорологи предупреждают: при наступлении такой жары нужно вести себя очень внимательно и осторожно, не выходить на солнце без головных уборов и вообще лучше по возможности держаться тени.

Напомним, аномальная жара в Воронежской области стоит с 8 августа. Причем утренние часы уже по-осеннему прохладные, а потом начинает вовсю палить солнце. Поэтому при выезде за город лучше брать с собой и вещи потеплее.