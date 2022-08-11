Ранее судимый воронежец украл из квартиры телефон и фотоаппарат

В отделе полиции подозреваемый во всем сознался и пояснил, что фотоаппарат он продал в ломбард, а мобильный телефон выбросил из-за его блокировки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Воронежу обратился 43-летний местный житель с заявлением о хищении имущества из его квартиры.

Позже выяснилось, что днем 11 июля этого года злоумышленник ходил по подъезду дома на улице Шишкова в поисках наживы. Как раз в это время несовершеннолетний ребенок хозяина квартиры пошел погулять с собакой и забыл закрыть входную дверь. В итоге подозреваемый проник в квартиру, откуда похитил зеркальный фотоаппарат и мобильный телефон.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 48-летний нигде неработающий местный житель. В отделе полиции подозреваемый во всем сознался и пояснил, что фотоаппарат он продал в ломбард, а мобильный телефон выбросил из-за его блокировки.

В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.