Воронежцы стали призерами Кубка России по пулевой стрельбе

Воронежцы заняли третье место в упражнении «пневматический пистолет, 10 м, пара смешанная». Фото с сайта shooting-russia.ru.

Вчера, 10 августа, во второй день открытого Кубка России по пулевой стрельбе в Лисьей норе в упражнении «пневматический пистолет, 10 м, пара смешанная» бронзовую награду в юниорской группе завоевали воронежские спортсмены Полина Бакулина и Андрей Сезин.

Победу в этой дисциплине праздновали белорусы Зоя Дасько и Иван Казак, вторыми стали их соотечественники Александра Петрова и Владислав Демеш. Наряду с воронежцами тройку призеров замкнула еще одна пара из соседнего государства - Анна Молодова и Никита Коваленок.

Как сообщалось ранее, воронежский «Факел» разъяснил, как болельщикам пройти на каждую из трибун в домашнем матче с «Уралом». Игра на Центральном стадионе профсоюзов состоится 12 августа и начнется в 19:30.