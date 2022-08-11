В Воронеже дождь затопил микрорайон «Озерки»

Автобус с трудом преодолевает водную преграду. Фото: кадр с видео телеграм-канала "Воронеж № 1".

В соцсетях появились фото разгула стихии вечером в среду, 10 августа.

Видео с залитыми дождем улицами микрорайона «Озерки» выложили в паблике «Типичный Воронеж». На нем дети практически переходят вброд реку, которая разлилась по улице. Очевидцы также сообщили, что автобусы скорее плыли, чем ехали. Причем похожая картина наблюдалась в микрорайоне Машмет.

Довершило картину видео града, разразившегося в микрорайоне Малышево, размером с черешню. Те, кто не успел накрыть огороды, потерял по крайнем мере часть урожая.