Коронавирус в Воронежской области на утро 11 августа: 416 человек заразились, 1 умер

41 человек из 416 новых заразившихся попал в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи опубликовали данные о суточной заболеваемости COVID-19 на утро четверга, 11 августа. Заразились еще 416 жителей Воронежской области, в больницы попал 41 человек (на утро среды, 10 августа, соответственно было 349 и 27). Всего заболел уже 395 391 наш земляк.

Еще один человек умер от последствий ковида (также была одна смерть на утро 10 августа). Всего жертв COVID-19 в Воронежской области уже 8 365.

Всего 61 житель Воронежской области выздоровел (на утро 10 августа избавившихся от ковида 97).

8 августа губернатор Александр Гусев высказался о том, что в случае дальнейшего роста заболеваний COVID-19 возможно возвращение масочного режима.