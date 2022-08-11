За повторную езду в пьяном виде воронежца отправили в колонию-поселение

Лискинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя села Колыбелка по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

3 мая этого года обвиняемый сел за руль своего автомобиля «Мазда-6» и направился к домой на улицу Героя Машина села Колыбелка. Во время движения его остановили сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лискинскому району, которые заметили, как машина виляла из стороны в сторону. Прибор алкотестер выявил 0,665 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,160 мг/л.

При проверке по базам учета выяснилось, что в марте этого же года мужчина был осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде. Согласно приговору обвиняемому назначили 360 часов обязательных работ и лишили водительских прав на 2,5 года. В ходе расследования злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 9 месяцев и 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив при этом права управлять автомобилем на 3,5 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.