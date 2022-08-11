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Происшествия11 августа 2022 9:38

В Воронежской области «закладчику» наркотиков дали 10,5 лет колонии строгого режима

Он орудовал на территории региона в начале 2021 года
Алексей СЕРГУНИН

Как было установлено судом, с января по март 2021 года осужденный выполнял отведенную ему в составе организованной преступной группы роль «закладчика». Он получал от соучастника наркотические средства и незаконно сбывал их в тайные места хранения на территории Воронежа и Воронежской области, в том числе в Острогожске. Информацию о месте расположения тайников отправлял соучастнику через интернет.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Впрочем, у подсудимого еще есть время на апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба Острогожского райсуда.