В Воронежской области «закладчику» наркотиков дали 10,5 лет колонии строгого режима

Как было установлено судом, с января по март 2021 года осужденный выполнял отведенную ему в составе организованной преступной группы роль «закладчика». Он получал от соучастника наркотические средства и незаконно сбывал их в тайные места хранения на территории Воронежа и Воронежской области, в том числе в Острогожске. Информацию о месте расположения тайников отправлял соучастнику через интернет.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Впрочем, у подсудимого еще есть время на апелляцию. Об этом сообщает пресс-служба Острогожского райсуда.