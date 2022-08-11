В Воронеже генерал-майор Росгвардии наградил орденами и медалями 44 сотрудников

Вручение наград. Фото: предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области.

Врио начальника штаба Центрального округа Росгвардии генерал-майор Александр Гуськов и новый начальник регионального управления Росгвардии Дмитрий Астафьев вручил в Воронеже 44 сотрудникам спецподразделений государственные и ведомственные награды. В их числе орден Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».

Кроме того, Александр Гуськов официально представил Дмитрия Астафьева как нового руководителя сотрудникам регионального ведомства и присутствовавшим на торжественной церемонии военнослужащим и ветеранам Росгвардии.

Напомним, предыдущий глава регионального ведомства Александр Клименко в июле 2022 года ушел в отставку по собственному желанию.