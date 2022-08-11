В Воронеже изъяли более двух миллионов сигарет и свыше 40 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

- Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Воронежу на основе оперативных материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, - сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В ходе предварительного следствия установлено, что четверо жителей областного центра в возрасте от 28 до 50 лет в 2019 году организовали на территории региона изготовление и сбыт алкогольной и табачной продукции под наименованиями известных производителей.

Подозреваемые оборудовали подпольный цех по розливу спиртосодержащей жидкости в Советском районе. В помещении располагались автоматизированная линия по розливу продукции, а также склад упаковочных материалов, сырья и готовых к реализации бутылок крепких напитков. Кроме того, запасы, произведенного кустарным способом алкоголя были обнаружены в большегрузном автомобиле «МАН» с прицепом, припаркованном на территории промзоны в Левобережном районе.

В Семилукском районе области члены организованной группы наладили производство немаркированных табачных изделий. Готовую продукцию хранили как на территории области, так и города.

- В ходе обысков, проведенных оперативниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области при силовой поддержке Росгвардии, в общей сложности было изъято более 40 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований, более 2 млн штук сигарет, свыше 3,5 млн рублей, комплектующие для изготовления контрафактной алкогольной и табачной продукции, - уточнила Наталья Куликова.

Общая стоимость алкоголя, изъятого из большегрузного транспортного средства с прицепом, превысила 3 млн 300 тысяч рублей. Злоумышленники реализовывали продукцию, как жителям Воронежской области, так и покупателям из других регионов.

Подозреваемым грозит уголовная ответственность в соответствии с пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Об этом сообщает телеграм-канал полиции Воронежской области.