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Спорт11 августа 2022 8:10

Воронежский «Факел» разъяснил, как болельщикам пройти на каждую из трибун в домашнем матче с «Уралом»

Игра на Центральном стадионе профсоюзов состоится 12 августа и начнется в 19:30
Алексей СЕРГУНИН
Игра с «Уралом» состоится 12 августа на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 19:30. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Игра с «Уралом» состоится 12 августа на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 19:30. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Проход на Северную трибуну осуществляется со стороны улицы Чайковского. Не пытайтесь проходить со стороны Восточной трибуны – каждый СКУД настроен на пропуск посетителей на конкретную трибуну. Таким образом, проход на Центральную и Южную трибуны будет осуществляться со стороны Студенческой улицы, а на Восточную – со стороны ул. Фридриха Энгельса. Об этом сообщает телеграм-канал воронежского клуба.

Игра с «Уралом» состоится 12 августа на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 19:30. Как сообщалось ранее, на предстоящую игру проданы все билеты.

Тем временем, воронежская легкоатлетка Светлана Аплачкина завоевала серебро на полумарафоне «Северная столица».